Son Dakika Haberleri: Fetih Hareketi'nden Malezya'nın Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek
Son Dakika Güncel Fetih Hareketi'nden Malezya'nın Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek

Fetih Hareketi'nden Malezya'nın Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek

1 saat önce

KUALA Filistinli Fetih Hareketi, Malezya'nın Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek verdi.

Fetih Hareketi'nden Malezya'nın Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek, System.String[]

KUALA Filistinli Fetih Hareketi, Malezya'nın Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek verdi.

Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama'ya konuşan Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Cibril er-Rucub, Malezya'nın bu hamlesinin gelecekte özgürlüğüne kavuşmuş bir Filistin için önem taşıdığını belirterek, "Ayrıca Kudüs'te, bağımsız Filistin'in başkentinde Malezya bayrağının dalgalanmasını da ümit ediyoruz. Malezya hükümetine, bu cesur kararından ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

Diğer Müslüman ülkeleri de Malezya'nın kararının peşinden gitmeye davet eden Rucub, "Filistinliler şimdiye kadar kendilerine yönelik baskılara karşı durma kabiliyetini göstermiştir. Bu yüzden Malezya'nın büyükelçilik açma kararı da Filistinlilerin bağımsızlık yolunda morallerini yükseltecektir." şeklinde konuştu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dün Bağlantısızlar Hareketi'nin 18. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Malezya'nın Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açacağını duyurmuştu.

Mahathir, ülkesinin Filistin'e yardımını sürdüreceğini belirterek, " İsrail'in, işgal ettiği topraklarda Malezya'ya büyükelçilik açmaya müsaade etmeyeceğini biliyoruz. Bu kapsamda Ürdün'de büyükelçilik açacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin, Malezya, Kudüs, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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