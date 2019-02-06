Son Dakika Haberleri: Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyi Toplantısı

Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyi Toplantısı

10 dakika önce

Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyi toplantısı Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığı binasında düzenlendi.

Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyi Toplantısı, System.String[]
Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyi toplantısı Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığı binasında düzenlendi. Toplantıya, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri Macid el-Fityani katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:32 Kaynak: AA

Ramallah, Batı Şeria, Filistin, Güncel
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