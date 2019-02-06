Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyi Toplantısı
10 dakika önce
Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyi toplantısı Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığı binasında düzenlendi.
Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyi toplantısı Batı Şeria
'nın Ramallah
kentindeki Filistin
Devlet Başkanlığı binasında düzenlendi. Toplantıya, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
, Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri Macid el-Fityani katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:32 Kaynak: AA
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