Fetih Hareketi, Türkiye'nin Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü sonlandırma çabaları için minnettar olduğunu belirtti - Son Dakika

Filistin'deki Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril Er-Recub, Türkiye'nin Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü sonlandırma çabalarına teşekkür etti.

Recub'un, ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ta Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile görüştüğü belirtildi.

Türkiye'nin "Filistin meselesine ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletine verdiği güçlü destek için minnettar olduğunu" söyleyen Recub, Başkonsolos Demirer'e bölgede yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Recub, Türkiye'nin Hamas ve Fetih hareketleri arasındaki siyasi bölünmüşlüğü sonlandırma çabalarına teşekkür ederek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ilerleyen günlerde seçimlerin düzenlenmesi için kararname çıkaracağını ifade etti.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalanmasına rağmen yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden bunlar hayata geçirilemedi.

Filistin resmi haber ajansından 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, Abbas'ın en geç 20 Ocak'a kadar seçimlere ilişkin kararnameler çıkaracağı duyurulmuştu