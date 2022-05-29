"Fetih İstanbul Sergisi" AKM'de açıldı - Son Dakika
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"Fetih İstanbul Sergisi" AKM'de açıldı

29.05.2022 18:56
"Fetih İstanbul Sergisi" AKM'de açıldı

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü münasebetiyle "Fetih İstanbul Sergisi" tarih meraklılarıyla buluştu.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü münasebetiyle "Fetih İstanbul Sergisi" tarih meraklılarıyla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Hisart Canlı Tarih Müzesi tarafından hazırlanan sergi, Taksim AKM'de açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sergiyi gezdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sergi gerçekten çok güzel bir sergi, bugünün önemine ve anlamına çok uygun." dedi.

Serginin tarihe ve kültüre ait önemli değerlerin hatırlanması, hatırlatılması ve anlatılması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Demircan, "Bugün burada böyle detaylı, güzel çalışılmış bir sergiyle 29 Mayıs İstanbul'un fethini özellikle gençlerin ve öğrencilerin dikkatine sunmak, aynı zamanda bir tarih dersi yapmak anlamına da geliyor." ifadesini kullandı.

Serginin küratörü Nejat Çuhadaroğlu'nu gönülden desteği için tebrik eden Demircan, "Tarihimizin önemli dönüm noktalarını görsellerle zenginleştirmek adına ciddi bir koleksiyonu olduğunu yakından müşahede ettiğim için kültüre verdiği kıymetten dolayı kendisini alkışlıyorum." şeklinde konuştu.

"Kültür, toplumsal değerlerin tamamıdır"

Bakan Yardımcısı Demircan, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında pek çok etkinliğin İstanbullularla buluştuğunu belirterek, "Şehir, kültür ve sanattır. Kültür demek bizim zihnimizde bize ait olan toplumsal değerlerin tamamıdır. Sanat da yaşam da bir sanattır. Oradan ilhamla hayatımızı yaşarken, yenilikler ortaya koyarken, akıl yürütürken ilhamımız kültürümüzdedir. Oradan öğreniriz yenilikleri ona dayanarak tasarlarız ve hayatımıza tatbik ederiz. Kültür bir zihinsel bütünleşmedir. Sanat da oradan ilham alarak ortaya konulan her yeni eylemdir ve toplumlar bunu şehirde gerçekleştirdiler. O halde toplum hayatı demek şehirdir, kültürdür ve sanattır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un fethiyle birlikte sevginin, farklı kültürleri kuşatma, kucaklama ve ötekileştirmeden hayatın içerisine katmanın öne çıktığını ifade eden Demircan, "29 Mayıs, bizim toplumsal kültürümüz açısından, İstanbul açısından, bizim hayata bakışımız açısından anlamlı bir gün. Bu duygu ve düşüncelerle Sultan Fatih'i rahmetle anıyoruz ve onun mirasçıları olarak geçen yüzyıllar içerisinde aynı misyonla bu şehri herkese açıp, kucaklamaya devam etme duygumuzun da bundan sonra devam etmesi duygusuyla hepinize bu anlamda gençlere sevgilerimi sunuyorum." diye konuştu.

"Fetih dönemiyle ilgili eserlerin bir kısmını getirdik"

Hisart Canlı Tarih Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 29 Mayıs İstanbul'un Fethi dolayısıyla düzenlenen sergi için müzedeki fetih dönemiyle ilgili parçaların bir kısmını AKM'ye getirdiklerini söyledi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergide yer alan eserlere ilişkin bilgiler veren Çuhadaroğlu, "Bu sergide İstanbul'un fethinin öncesini, fetih dönemini ve sonrasını anlatan bilgiler ve bu bilgileri destekleyici dioramalar, canlandırma maketler yer alıyor. Sergide aynı zamanda döneme ait mankenler ile Osmanlı ve Bizanslılara ait eşyalar ve eserler de var. Bunları bir arada sergileyen şu anda ilk sergi oluyoruz, bu da bize gurur veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nejat Çuhadaroğlu'nun küratörlüğünü, Ömer Çalşimşek'in editörlüğünü, Mithat Balkaya'nın ise grafik tasarımını üstlendiği Hisart Canlı Tarih Müzesi Fetih İstanbul Sergisi 12 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Gençlerin ve tarih meraklılarının ilgi gösterdiği sergi, Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasını yansıtan ve Osmanlı Ordusunun azmini canlandıran diorama, tablo, fotoğraf, obje ve canlandırmaların yer aldığı 50 orijinal esere ev sahipliği yapıyor.

Fetih İstanbul Sergisi AKM'de açıldı
Fetih İstanbul Sergisi AKM'de açıldı
Fetih İstanbul Sergisi AKM'de açıldı
Fetih İstanbul Sergisi AKM'de açıldı
Fetih İstanbul Sergisi AKM'de açıldı

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Kaynak: AA

İstanbul, Beyoğlu, Mayıs, AKM, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Fetih İstanbul Sergisi" AKM'de açıldı - Son Dakika
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