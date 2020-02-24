Fetih Kupası heyecanı başladı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Fetih Kupası Futbol Turnuvası'nda mahalle sakinleri sahaya indi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalarda birlik ve beraberlik öne çıkıyor.



Türkiye'de yeni proje ve yatırımların öncüsü olan Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Altınova Spor Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvanın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, belediye olarak, spor alanındaki çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Fetih Kupası'nda 25 takımdan toplam 300 sporcunun ter dökeceğini ifade eden Hasanoğlu, "Birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren karşılaşmalara şahit olacağız. Mahalle sakinlerimiz, hem spor yapacak hem de kaynaşma fırsatı bulacak. Kupanın kazananı ise dostluk olacak. Ayrıca 11 Nisan'da final maçının gerçekleşeceği turnuvamızın ödül töreni, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ne çok yakışacak. İştirak eden bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.



Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın da, böyle bir faaliyete imza atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Konuşmalarının ardından turnuvanın açılış maçı, Alaşar ve Demirkapı Mahalleleri arasında oynandı. Demirkapı'yı 10-2 yenen Alaşar Mahallesi turnuvaya hızlı bir başlangıç yaparken, günün ikinci maçında Tuna Mahallesi de Kemerçeşme'yi 8-4 mağlup etti. Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonunda ise Güneştepe Mahallesi, Tayakadın'ı 13-1 skorla farklı yendi. - BURSA