Fetih kutlamaları için hazırlıklar başladı

Antalya'nın Fethinin 813. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar başladı. Vali Münir Karaloğlu başkanlığında hazırlık toplantısı gerçekleşti. Toplantıda fethin 813. yıl dönümünde yapılması planlanan etkinlikler görüşüldü.



Antalya'nın fethi kutlamaları bu yıl da 1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen kutlama için hazırlıklar için Antalya Valiliği Toplantı Salonunda toplantı gerçekleşti. Vali Münir Karaloğlu başkalığında gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum temsilcisi katıldı. Kutlamalar kapsamında Fetih Yürüyüşü, Fetih Koşusu, Uluslararası Antalya Kongresi'nin yanı sıra, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da gökyüzünü şenlendirmesi planlanıyor. Selçuklu Sikkeleri Sergisi, Fotoğraf Sergileri, Resim Sergilerinin de yer alması planlanan etkinliklerde Anadolu Ateşi'nin fetih coşkusunu anlatacağı bir oyunun da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Antalya Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Toplantıda Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu yapılması planlanan etkinlikler hakkında sunum yaptı. Fetih Kutlamaları'nın öneminden bahseden Vali Karaloğlu "813 yıldır bu topraklar Türk ve İslam Yurdu. Medeniyetimizin derin izlerini taşıyor. Bu izleri takip etmek ecdadımızın bize bıraktıkları emanetlere sahip çıkmak ve bunları genç nesillere aktarmak bizim görevimiz. Bu bizim yaşadığımız şehre olan borcumuzdur" dedi.



"Aşk inşa etmeye ruh üflemeye çalışıyoruz"



Fetih kutlamaları ile Antalya'da bir aşk inşa etmeye, bir ruh üflemeye çalıştıklarını belirten Karaloğlu "Yoksa bu şehir rüzgarın önündeki yaprak gibi savrulur gider. Kimse şunu zannetmesin bu şehir kıyamete kadar bizde kalır. Böyle bir şey yok. Ruhunuzu kaybederseniz aşkınızı kaybederseniz şehrinizi de kaybedersiniz" ifadelerini kullandı.



Şehrin fetih kutlamalarını halkında sahiplenmesinin önemi de vurgulayan Karaloğlu "Bu masanın etrafında devlet var, belediye var, sivil toplum var, herkes var aslında. Şimdi bu fetih kutlamalarında önemli bir noktaya geldik. Benim arzum şu; fetih kutlamalarını daha çok vatandaşın sahiplendiği bir organizasyona dönüştürelim. Bunu Antalyalıların sahiplenip taşıması lazım. Sivil toplum ayağı bu yüzden çok önemli. Sivil Toplumun ve toplumun bu işi sahiplenmesi gerekir. O sempozyumlar her oturumu dolup taşması lazım. Şehrin konuşulduğu, şehrin anlatıldığı etkinlikte vatandaşların da söz sahibi olması lazım. Ben şehrin valisi olarak iki sempozyumdan da çok istifade ettim. Çok şey öğrendim. Sadece sempozyumlarla değil farklı etkinliklere yaptığımız şeyleri halkın katılımını arttıracak şekle sokmamız lazım" diye belirtti. - ANTALYA