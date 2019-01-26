Son Dakika Haberleri: Fetih Müzesi'nde "1326" Sürprizi

Fetih Müzesi'nde "1326" Sürprizi

1 saat önce

Bursa'nın fetih tarihi olan 1326 yılına ithafen her gün Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden 1326'ıncı kişi, sürpriz bir hediyenin sahibi oluyor.

Fetih Müzesi'nde

Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yeni bir uygulama başlatıldı. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğine sahip Fetih Müzesi'ni her gün binlerce kişi ziyaret ederken, 1326'ıncı ziyaretçi sürpriz hediyenin sahibi oluyor. Bursa'nın fetih yılı olan 1326'ya ithafen başlatılan uygulama kapsamında ilk şanslı ziyaretçi 16 yaşındaki Furkan Cansabuncu oldu. Müzenin kapısından girmesiyle birlikte görevliler tarafından alkışlarla karşılanan genç ziyaretçi, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Günün en şanslı ziyaretçisi olan Cansabuncu'ya Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Müdürü Orhan Mollasalih tarafından Osman Gazi heykeli hediye edildi.

Hediyeden dolayı teşekkür eden Furkan Cansabuncu, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni çok merak ediyordum. Ziyaret için geldiğim günde de büyük bir sürprizle karşılaştım. Bence çok güzel bir uygulama olmuş. Hem böyle güzel bir eseri Bursa'ya kazandırdığı hem de bu güzel hediye için başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:18 Kaynak: Bültenler

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel
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