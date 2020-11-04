Fetih Müzesi'nde eski Bursa sergisi - Son Dakika

Fetih Müzesi'nde eski Bursa sergisi

Eski Bursa resimleri tuvallere taşındı

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Oğuz Dinçer Resim Sergisi', şehrin yeni kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açıldı.

Yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ressam Oğuz Dinçer'in sergisi ile göz kamaştırdı. Sulu ve yağlı boya eserlerinden oluşan "Fetihten Sonra Bursa: Şehrin Tanıkları" isimli sergisinin açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Başkan Mustafa Dündar Fetih Müzesi'nin vatandaşların adeta buluşma noktası olduğunu belirterek, "Bizler, Panorama 1326 Bursa'yı projelendirirken sadece müze olarak değil, kültür merkezi olarak tasarladık. Müzemize bugüne kadar 123 farklı ülkeden 850 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Ayrıca, burada 197 farklı etkinlik gerçekleştirdik. Müzemizde her anlamda rekor kırdık. Bursalı Ressam Oğuz Dinçer'in düzenlediği resim sergisi ile etkinliklerimize bir yenisini daha ekledik. Oğuz hocamız sergisinde 40 yıllık tecrübesini bizlere aktarıyor. Bunun yanı sıra Bursa'nın tarihi dokusunu yansıtıyor. Kendisini yürekten kutluyorum. Hemşehrilerimizi görsel şölene davet ediyorum" dedi.

Sergide 40 tablonun yer aldığını belirten Ressam Oğuz Dinçer de, "Kültür, tekrar edildikçe ve üzerine yeni öğeler konuldukça canlılığını devam ettiriyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, şehrin kültürüne büyük katkı sağlıyor. Bu yüzden burada sergi açmak istedim. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım, sergimiz hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Birbirinden güzel eserlerini sunduğu için Ressam Oğuz Dinçer'i tebrik eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ise böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a da teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından açılış kurdelesini kesen protokol, vatandaşlar ile sergide yer alan eserleri inceledi.