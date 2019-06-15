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Fetih Müzesi'nde karne getiren biletini kaptı

23 dakika önce

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, öğrencilere unutulmaz bir karne hediyesi sundu.

Fetih Müzesi'nde karne getiren biletini kaptı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi düzenlemiş olduğu 'Karneni Al Gel Biletin Bizden' kampanyası ile karnesini getiren ilköğretim öğrencilerini, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Yılın tüm yorgunluğunu dünyanın tam panoramik en büyük müzesinde atma fırsatı bulan öğrenciler, büyük bir mutluluk yaşadı. Dev kubbe karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen öğrenciler, aynı zamanda müze çalışanlarından çeşitli hediyeler aldı.

Yorucu bir eğitim döneminin ardından tatile çıkan tüm öğrencileri Fetih Müzesi'ni gezmeye davet eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Karnelerini alan öğrencilerimize hem güzel bir hediye sunmak hem de tarih bilincini aşılamak amacıyla kampanyamızı düzenledik. Onların yıl boyunca özverili çalışmalarını ödüllendirmek istedik. Fetih Müzesi'ne karnesini alıp gelen çocuklarımız, 23 Haziran'a kadar ücretsiz gezebilecek. Ayrıca müzemizde düzenlenen 3 soru 3 cevap bilgi yarışması ve okçuluk eğitimlerinden faydalanabilecek" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:18 Kaynak: Bültenler
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