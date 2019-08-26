Fetih Müzesi'nde keman resitali

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları'nın (CAKA) konseri yoğun ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesinin Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında düzenlenen, CAKA 2019 Müzik Yaz Akademisi Konseri'ne Bursalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Renkli görüntülere sahne olan konserde genç müzisyenler, Şecaattin Tanyerli, Ahmet Adnan Saygun ve İranlı besteci Dehlavi'nin parçalarını seslendirdi.

Osmangazi Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen yaz okuluna Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katıldığını ifade eden sanatçı Cihat Aşkın, "2002 yılında Bursa'da başlattığımız projemizin oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. Okulumuzda değişik yörelerden, çok yetenekli öğrenciler keşfettik. Farklı noktalarda konserler vererek halkımızın seveceği eserleri seslendirdik." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıl daha uzun soluklu çalışmalara imza atacaklarını belirten Aşkın, şunları kaydetti:

"Itzhak Rashkovsky, Ani Schnarch, Sevil Ulucan Weinstein, Şenol Aydın, Bahar Büyükgönenç Polat, Görkem Çalgan, İzzet Nazlıaka, Çağdaş Özkan, Tayfun İlhan'ın eğitmen olarak yer aldığı, koordinatörlüğünü Mesut Çaşka'nın yaptığı akademinin idari heyetinde bizlere Ozan Sari ve Erhan Can Dereçiçek eşlik etti. Aynı zamanda 46 öğrencimizden 40'ı keman, 4'ü viyola, 2'si ise viyolonsel çaldı. Hocaları ve öğrencileriyle birlikte ulusal nitelik taşıyan projemiz, büyüyerek devam edecek."

Müzik şöleninin yaşandığı konser sonunda Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.