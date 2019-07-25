Son Dakika Haberleri: Fetih Müzesi'nde Kırgız esintisi
Son Dakika Güncel Haber

Fetih Müzesi'nde Kırgız esintisi

39 dakika önce

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Kırgızistan'ın geleneksel danslarını sergileyen Ak Şoola Dans Grubu'na ev sahipliği yaptı.

Fetih Müzesi'nde Kırgız esintisi, System.String[]
Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Kırgızistan'ın geleneksel danslarını sergileyen Ak Şoola Dans Grubu'na ev sahipliği yaptı.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Yansıttığı tarihi değerlere uygun sergi, konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan müze, son olarak Ak Şoola Dans Grubu'nu ağırladı. Geleneksel Kırgız dansları, Manas Destanı sunumu ve Kırgız kopuz ezgilerini sahneleyen grup, Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, Bursa'da yaşayan Kırgız ailelere az da olsa kendi kültür ve ezgilerini yaşattıklarını belirterek, "Belediye olarak yıl içerisinde Türk dünyasıyla ilgili çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Büyük bir hassasiyet göstererek, Türk halklarıyla buluşmalar tertip ediyor ve kardeşlik protokolleri imzalıyoruz. Türk dünyasının ortak bir dili var. 6 bin kilometre uzaklıktan gelip, bizlere görsel şölen yaşatan grubumuza teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi arttırsın" dedi. - BURSA
Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlerin hız tutkusu faciayla bitti! Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Suriyeli anne ve kızını domuz bağı ile öldüren canilere 2'şer kez müebbet hapis istendi Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:00:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetih Müzesi'nde Kırgız esintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]