Fetih Müzesi'nde sömestr yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fetih Müzesi'nde sömestr yoğunluğu - Son Dakika

Fetih Müzesi'nde sömestr yoğunluğu

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ermesiyle birlikte sömestr yoğunluğu yaşanıyor.

Fetih Müzesi'nde sömestr yoğunluğu, System.String[]

Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ermesiyle birlikte sömestr yoğunluğu yaşanıyor.


Sömestr tatilinin bitmesine az bir zaman kala günlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin ilk adresi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi oluyor. Ders kitaplarına ara veren öğrenciler, dünyanın en büyük tam panoramik müzesinde, hem tarihi bilgiler öğreniyor hem de adeta tarihte bir yolculuğa çıkarak müzede güzel vakit geçiriyor. Hayatlarının en özel gününü yaşamak isteyen çocuklara Fetih Müzesi, adeta en büyük karne hediyesi oluyor.


Sadece öğrencilerin değil 7'den 77'ye herkesin keyifle gezdiği Fetih Müzesi, tüm ziyaretçiler için birbirinden güzel etkinliklerde sunuyor. Müzede bulunan Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği üyeleri tarafından ok atışı konusunda eğitim alan vatandaşlar, bu konudaki yeteneklerini deneme imkanı buluyor. Müzeye hafta sonu gidenler ise Kılıç Kalkan, Mehter Takımı ve Sema Gösterisi gibi etkinlikleri izleme şansı da buluyor. Vatandaşlar, müzeyi gezdikten sonra müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesini de basabiliyor. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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