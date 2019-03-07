Son Dakika Haberleri: Fetih Müzesi’ne Şehir ve Çevre Uyum Ödülü

Fetih Müzesi’ne Şehir ve Çevre Uyum Ödülü

1 saat önce

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı'nda 'Şehir ve Çevre Uyum Ödülü'nün sahibi oldu.

Fetih Müzesi’ne Şehir ve Çevre Uyum Ödülü, System.String[]
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı'nda 'Şehir ve Çevre Uyum Ödülü'nün sahibi oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35 

Bursa, Ekonomi
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