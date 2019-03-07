Fetih Müzesi’ne Şehir ve Çevre Uyum Ödülü
1 saat önce
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı'nda 'Şehir ve Çevre Uyum Ödülü'nün sahibi oldu.
Panorama 1326 Bursa
Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı'nda 'Şehir ve Çevre Uyum Ödülü'nün sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35
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