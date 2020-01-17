Fetih Müzesi tatilde öğrencileri bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fetih Müzesi tatilde öğrencileri bekliyor - Son Dakika

Fetih Müzesi tatilde öğrencileri bekliyor

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, vizyon projeleri arasında yer alan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde öğrencilere karne hediyesi sunacak.

Fetih Müzesi tatilde öğrencileri bekliyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, vizyon projeleri arasında yer alan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde öğrencilere karne hediyesi sunacak.


Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu 'Karneni Getir Hediyeni Al' uygulaması ile yarı yıl tatilinde karnesini getiren öğrencileri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırlayacak. Tatilin tadını sürpriz hediyelerle çıkaracak öğrenciler, müzedeki faaliyetlerle keyifli anlar yaşayacak. Cumartesi günü müzeyi ziyaret eden öğrenci ve velileri, Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) işbirliğinde düzenlenen günlük sanat atölyelerinden, Akıncılar Okçular Derneği tarafından verilen okçuluk kursundan, Bursa Kılıç Kalkan Halk Dansları Topluluğu ile Karabaş-i Veli Kültür Merkezi Semazenleri'nin sahnelediği gösteriden faydalanacak. Bunun yanı sıra Pazar günü gelenler de, Ayyıldız Mehter Takımı'nın görsel şölenine şahit olacak. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
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