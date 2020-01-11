Fetih Müzesi Yargıtay üyelerini büyüledi - Son Dakika
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Fetih Müzesi Yargıtay üyelerini büyüledi

18 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay üyelerini ağırladı.

Fetih Müzesi Yargıtay üyelerini büyüledi, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay üyelerini ağırladı. Makamında ağırladığı Cirit'e Osmangazi Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgiler veren Dündar, daha sonra Yargıtay üyelerine Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi.


Bir dizi ziyaretler için Bursa'ya gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Belediye binası önünde karşıladığı Cirit ve Yargıtay üyelerine ilk olarak Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin maketlerinin yer aldığı bölümü gezdiren Başkan Dündar, daha sonra misafirlerini makamında ağırladı. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, konuklarına Bursa ve Osmangazi ilçesi hakkında bilgiler verdi. Bursa'nın merkezinde yer alan Osmangazi ilçesinin bir bakıma Bursa demek olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Birçok tarihi ve kültürel zenginliğe sahip ilçemizi ve kentimizi güzelleştirmek adına birbirinden önemli projeleri tek tek hayata geçiriyoruz" dedi.


Cirit'e Osmangazi Meydanı inşaatı hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, "Bursa'nın ihtiyaç duyduğu meydanını şehre kazandırıyoruz. Üstü meydan, altında ise 4 katlı 2000 araçlı bir otopark olacak. 40 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Osmangazi Meydanı için şu an 12 metreden aşağı doğru fore kazıklar çakılıyor. 647 tane kazık çakılacak. Kazıklar bittikten sonra da 12 metre daha ve toplamda 24 metre aşağı ineceğiz. Ondan sonra inşaat başlamış olacak. 200 milyonluk inşaat maliyeti var. Daha önce de 150 milyon kamulaştırmaya verdik" dedi.


Osmangazi Belediyesi'nin ilçeye değer katan diğer projeleri hakkında da konuklarına bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay üyelerine Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi. Fetih Müzesi'ni ikinci ziyareti olduğunu belirten Cirit, " O kadar muazzam bir eser olmuş ki kubbeye çıktığımda ilk sefer hissettiğim etkiyi bir kez daha yaşadım" dedi.


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca ve diğer Yargıtay üyeleri de Fetih Müzesi'ni muhteşem bir eser olarak değerlendirdi.


Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay üyeleri, Fetih Müzesi'ni gezdikten sonra müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesinden bastılar. - BURSA

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı, Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
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