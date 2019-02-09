Son Dakika Haberleri: Fetih: "Tüm Taraflarla Diyaloga Açığız"

Fetih: "Tüm Taraflarla Diyaloga Açığız"

26 dakika önce

Fetih Hareketi'nin yeni hükümetin kuruluşu için daha geniş destek almak hedefiyle diyalog sınırlarını genişleteceği bildirildi.

Fetih:
Fetih Hareketi'nin yeni hükümetin kuruluşu için daha geniş destek almak hedefiyle diyalog sınırlarını genişleteceği bildirildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fetih Hareketi yöneticilerinden "Yahya Rabah, Fetih Hareketi, yeni hükümetin kurulması kapsamında diyalog çerçevesini daha geniş tutacak ve daha esnek davranacak." dedi.

"Daha fazla vakit ayırmak, yeni hükümete daha fazla destek getirir, Filistin'deki tüm taraflarla diyalog halinde olmanın bir sakıncası yok." diyen Rabah, Filistin davasının tasfiyesi gibi büyük bir tehlike altında olduklarını söyledi.

Rabah diyalog kapısının hükümete katılmayacaklarını açıklayan gruplara dahi açık tutulacağını belirterek Hamas Hareketi'ni işaret etti.

Hamas'ın yeni hükümete katılmasının Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vizyonunu onaylamayla irtibatlı olduğunu hatırlatan Rabah, Abbas'ın tek temel, tek hukuk ve tek yasal silah esasına dayalı yeni bir siyasi sistem kurmayı planladığını vurguladı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi, ocak sonunda yaptığı açıklamada, Hamas'la yürütülen uzlaşı konusunun güçlüklerini gerekçe göstererek FKÖ'ye bağlı gruplardan ve bağımsız şahsiyetlerden oluşan bir kabineyle yeni bir hükümet kurulması tavsiyesinde bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:09 Kaynak: AA

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