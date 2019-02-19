Son Dakika Haberleri: Fetih, Uzlaşı Girişimlerini Baltalama Niyetinde"

Fetih, Uzlaşı Girişimlerini Baltalama Niyetinde"

1 saat önce

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya'nın başkenti Moskova'da Filistinli gruplar arasında uzlaşı konusunu görüşmek üzere yapılan toplantılara ilişkin, "Fetih'in uzlaşı görüşmelerini baltalama niyetinde olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Fetih, Uzlaşı Girişimlerini Baltalama Niyetinde
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya'nın başkenti Moskova'da Filistinli gruplar arasında uzlaşı konusunu görüşmek üzere yapılan toplantılara ilişkin, "Fetih'in uzlaşı görüşmelerini baltalama niyetinde olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Merzuk, Hamas'a bağlı El Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, Moskova'da Filistinli gruplar arasında yapılan görüşmeleri değerlendirerek, "Fetih, nerede olursa olsun her türlü uzlaşı girişimini baltalama niyetinde. Üstelik, bunun sorumluluğunu da üstlenmiyor." dedi.

Moskova'da uzlaşmadan uzak çarpıtılmış bir bildirinin ortaya çıkmasıyla şaşkınlığa uğradıklarını kaydeden Ebu Merzuk, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına da değinerek, "Yüzyılın Anlaşması adlı planı reddettik ve Kudüs'ün bir bütün olarak Filistin'in başkenti olduğunu vurguladık." diye konuştu.

Ebu Merzuk ayrıca Hamas'ın Filistinli grupların uzlaşısı konusunda Mısır ile görüşmelere devam etme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Filistinli 12 hareketin temsilcileri, 11-12 Şubat'ta Moskova'da Filistin uzlaşısı konusunu görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Bu bağlamda 2011'den bu yana bölünmüşlüğü sona erdirmek için bazı girişimlerde bulunulurken, son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Filistin, Moskova, Hamas, Güncel
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