Fetih yetkilileri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a seçimleri iptal etmesi için baskı yapıldığını belirtti - Son Dakika

Fetih yetkilileri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a seçimleri iptal etmesi için baskı yapıldığını belirtti

21.03.2021 16:13
Fetih yetkilileri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a seçimleri iptal etmesi için baskı yapıldığını belirtti, System.String[]

Fetih Hareketi yetkilileri, yaklaşan seçimleri iptal etmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yönelik İsrailli ve Arap çevrelerden baskı yapıldığını söyledi.

Fetih Hareketi yetkilileri, yaklaşan seçimleri iptal etmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yönelik İsrailli ve Arap çevrelerden baskı yapıldığını söyledi.

Fetih Merkez Komite üyesi Sabri Saydam, devlete ait Filistin'in Sesi Radyosu'na verdiği demeçte, İsrail'in seçimlerin yapılmasını reddederek, Filistin yönetimini seçimleri iptal etmeye zorladığını vurguladı.

Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılımı konusuna işaret eden Saydam, Tel Aviv'in İsrail'deki seçimleri bahane göstererek uluslararası topluma yanıt vermediğini ve Kudüs dosyasını ertelemeye çalıştığını kaydetti.

Saydam, tüm olayların ve verilerin bu seçimlerin düzenlemesi konusunda Filistin yönetiminin kararlı tutumunu ve İsrail'in devam eden baskısına boyun eğmeyi kabul etmediğini teyit ettiğini söyledi.

Yaklaşan Filistin seçimlerinin Kudüs'te yapılıp yapılamayacağı konusu belirsizliğini koruyor. İsrail hükümeti, Filistin yönetiminin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de gerçekleştirilmesine izin verilmesi yönündeki talebine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği ifade ediliyor.

İsrail, bölgesel ve Arap baskı unsurları

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ise Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, seçimlerin iptali konusunda İsrail'in yanı sıra bölgesel ve Arap baskı unsurlarının olduğunu belirtti.

Rucub, İsrail'in tehdit ve baskılarının yanı sıra Arap ülkelerindeki provokatif eylemler, baskılar ve iç karışıklık çıkarma girişimlerinin Tel Aviv'e hizmet ettiğini kaydetti.

Fetih yetkilisi, Abbas'ın, bu baskıların tümünü reddettiğine dikkati çekti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih hareketinin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fetih yetkilileri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a seçimleri iptal etmesi için baskı yapıldığını belirtti - Son Dakika


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