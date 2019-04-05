Son Dakika Haberleri: Fetih Yürüyüşüne Ünlü Yağmuru

Fetih Yürüyüşüne Ünlü Yağmuru

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde yapılacak yürüyüşe ünlü yağacak.

Fetih Yürüyüşüne Ünlü Yağmuru, System.String[]
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde yapılacak yürüyüşe ünlü yağacak.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri 5 Nisan Cuma günü başlayıp 21 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla gerçekleşen Fetih Yürüyüşüne Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları damgas vuracak. Tophane Meydanı'nda saat 16.00'da yapılacak olan açılış töreninin ardından Kamberler Parkı'nda son bulacak Fetih Yürüyüşüne, Hakan Selim (Günkut), Nurettin Sönmez (Bamsı), Emre Üçtepe (Osman), Burçin Abdullah (Hafza Hatun), Ayberk Pekcan (Artuk Bey), Ali Buhara MEte (Mergen) ve Oğuzhan Yarımay (Oğuz Alp)'ın katılacağı öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:55 Kaynak: İHA

5 Nisan, Osmangazi Belediyesi, Osman Gazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti Dev Osmanlı Ekmeği, Kilosu 10 Liradan Kapış Kapış Satılıyor Sahip Olanı Zengin Eden Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:54:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetih Yürüyüşüne Ünlü Yağmuru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]