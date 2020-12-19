Fetihder'den İdlib'deki yetimlere kış yardımı - Son Dakika

Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetihder), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan sığınmacı kamplarındaki yetimlere, topladıkları 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini ulaştırmaya başladı.

Fetihder, Suriye'deki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik başlattığı kış kampanyası kapsamında ilk etapta 25 tır dolusu kışlık ve insani yardım malzemelerini İdlib'e ulaştırdı.

Fetihder Başkanı Yılmaz Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde gıda, kömür, soba, yatak, battaniye ve kışlık kıyafetlerin bulunduğu yardımları İdlib'deki ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Bulat, başlattıkları kampanya kapsamında kış mevsiminde Suriye'ye toplam 100 tırlık insani yardım ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.