Fetihtepe'deki Dönüşüm Mağdur Ediyor, 78 Yaşındaki Döndü Aygün: "Beni Tutun Denize Atın2 - Son Dakika
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Fetihtepe'deki Dönüşüm Mağdur Ediyor, 78 Yaşındaki Döndü Aygün: "Beni Tutun Denize Atın2

30.06.2022 15:19
Fetihtepe'deki Dönüşüm Mağdur Ediyor, 78 Yaşındaki Döndü Aygün: "Beni Tutun Denize Atın2

İstanbul Beyoğlu’ndaki kentsel dönüşüm gerekçesiyle Fetihtepe Mahallesi’ndeki yurttaşların şebeke suyu polis eşliğinde kesilmeye başladı. Eşi engelli olan 78 yaşındaki Döndü Aygün, “Benimle anlaşan, gelip konuşan yok. Bir çocuğun eline kağıt verip yolluyorlar. Mecbur avukata verdim. Ben yürüyemiyorum. Beni tutun, denize atın” diyerek mağduriyetini dile getirdi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm gerekçesiyle Fetihtepe Mahallesi'ndeki yurttaşların şebeke suyu polis eşliğinde kesilmeye başladı. Eşi engelli olan 78 yaşındaki Döndü Aygün, "Benimle anlaşan, gelip konuşan yok. Bir çocuğun eline kağıt verip yolluyorlar. Mecbur avukata verdim. Ben yürüyemiyorum. Beni tutun, denize atın" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi tarafından Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapılacağı gerekçesiyle mahallelinin şebeke suyu polis eşliğinde kesilmeye başladı. Mahalleli duruma tepkili.

Beyoğlu Belediye Meclisi Üyesi CHP'li Erdoğan Horlu, "Bayram öncesi halkın suyunu kesmek reva mıdır? Seçim zamanı sen değil miydin, 'dönüşüm zorla olmayacak' diyen? Önümüz bayram. Halkın şu anda suyu kesiliyor. Elektriği kesiliyor." diyerek Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a tepki gösterdi.

Fetihtepe'deki hak sahiplerinin avukatı Onur Cingil ise, Beyoğlu Belediyesi'nin kendileriyle görüşmek istediğini, 15 maddelik talep dilekçesi verdiklerini ancak iki hafta geçmesine rağmen dilekçeye yanıt gelmediğini söyledi. Cingil, "Bugün anladık ki aslında bu bir oyalama taktiğiyimiş. Bugün de o cevabı beklerken, bugün polis zoru ile geldiler. Beyoğlu Belediyesi'nin nasıl iki yüzlü olduğunu da gösteren bir olgu. Halen 15 maddeden oluşan taleplerimizin cevabını bekliyoruz" dedi.

78 YAŞINDAKİ KADIN MAĞDUR

Bayram öncesi Fetihtepe'de yapılan uygulamalara vatandaşlar da tepki gösterdi. Eşi engelli olan 78 yaşındaki Döndü Aygün "Ben bir senedir söylüyorum, bana ev bulun. Benim ile anlaşın. Benim ile imza atın, yıkın diyorum. Benimle anlaşan, gelip konuşan yok. Bir çocuğun eline kağıt verip yolluyorlar. Mecbur avukata verdim. Ben yürüyemiyorum. Beni tutun, denize atın" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, sosyal medya hesabından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesi'ne seslenerek "Bu zorbalığa son verin" diye paylaşım yaptı. Kılınç paylaşımında, "Fetihtepe'de zorbalık devam ediyor. Bayram öncesi evlerin suyu kesiliyor. Bu zorbalığa son verin" dedi.

Kılınç, 22 Şubat 2022'de düzenlediği basın toplantıyla konuyu TBMM gündemine taşımıştı. Uygulamanın yapıldığı 3550 Ada'nın da yer aldığı Okmeydanı bölgesi için yürürlükte bir imar planı olmadığını vurgulayan Kılınç, "Bakanlık ve Belediye, Danıştay kararlarına ve diğer mahkeme kararlarına uymamaktadır. Yasa gereği zorunlu olan üçte iki çoğunluk sağlanmamıştır. Üçte iki çoğunluğun sağlanmadığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, soru önergeme verdiği cevaplarda bildirmiştir. Ortada plan yok, proje yok, uzlaşma yok. Dayatma var" diye konuşmuştu.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fetihtepe'deki Dönüşüm Mağdur Ediyor, 78 Yaşındaki Döndü Aygün: 'Beni Tutun Denize Atın2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fetihtepe'deki Dönüşüm Mağdur Ediyor, 78 Yaşındaki Döndü Aygün: "Beni Tutun Denize Atın2 - Son Dakika
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