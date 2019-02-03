Fetö'nün İnkar Stratejisi: Bekir Ercan Van
43 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanığı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca o dönem İncirlik Üssü'nde görevli...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanığı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van
'ın darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca o dönem İncirlik
Üssü'nde görevli Amerikalı Albay John Walker'dan kendisini Almanya
'ya götürmesini talep ettiği tanık beyanlarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:35 Kaynak: Youtube
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