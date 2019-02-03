Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Bekir Ercan Van

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Bekir Ercan Van

43 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanığı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca o dönem İncirlik Üssü'nde görevli...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanığı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca o dönem İncirlik Üssü'nde görevli Amerikalı Albay John Walker'dan kendisini Almanya'ya götürmesini talep ettiği tanık beyanlarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:35 Kaynak: Youtube

Akıncı Hava Üssü, Van, Genel
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