Fetö'nün İnkar Stratejisi: Nurettin Oruç
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan "sivil imam" Nurettin Oruç, güvenlik kameralarına yakalanmasına rağmen üste bulunduğunu inkar etti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü
'nde bulunan "sivil imam" Nurettin Oruç, güvenlik kameralarına yakalanmasına rağmen üste bulunduğunu inkar etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:40 Kaynak: Youtube
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