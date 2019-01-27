Fetö'nün İnkar Stratejisi: Özcan Karacan

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında helikopter pilotlarına polis araçlarının vurulması talimatı veren darbeci yarbay Özcan Karacan, örgütle "gönül bağı" bulunduğu, darbenin FETÖ tarafından yapıldığı itiraflarına ve hakim karşısına ilk...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında helikopter pilotlarına polis araçlarının vurulması talimatı veren darbeci yarbay Özcan Karacan, örgütle "gönül bağı" bulunduğu, darbenin FETÖ tarafından yapıldığı itiraflarına ve hakim karşısına ilk çıkarıldığı tarihteki, "Hakkımdaki bazı şeylerin doğru olduğunu zaten tespit etmişsiniz. Bunları inkar edecek değilim." sözlerine ve sabit delillere rağmen, cezaevine girdikten sonra örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda inkar taktiğini sürdürdü.

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