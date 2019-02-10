Fetö'nün İnkar Stratejisi: Şakir Çınar
11 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında yargılanan ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski subay Şakir Çınar, olay günü darbeci general Özkan Aydoğdu...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul
'daki "ana darbe" davasında yargılanan ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski subay Şakir Çınar
, olay günü darbeci general Özkan Aydoğdu ile telsiz konuşmalarının da bulunmasına rağmen "aldatıldığını ve kandırıldığını" öne sürerek hakkındaki suçlamaları inkar etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:45 Kaynak: Youtube
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