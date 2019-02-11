Fetö'nün İnkar Stratejisi: Turgay Ödemiş
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davada 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok
ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok
'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davada 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve köprüdeki darbecileri yöneten eski yarbay Turgay Ödemiş
, olay gecesi İstanbul
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
ile aralarında gerçekleşen ve Adli Tıp
Kurumunca da tespit edilen telsiz konuşmalarını inkar etti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:45 Kaynak: Youtube
KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi
Mehmet Özhaseki: MHP ile İttifak Kapsamında Bazı Adaylarımızı Geri Çekebiliriz
Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu