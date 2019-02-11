Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Turgay Ödemiş

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Turgay Ödemiş

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davada 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davada 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve köprüdeki darbecileri yöneten eski yarbay Turgay Ödemiş, olay gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile aralarında gerçekleşen ve Adli Tıp Kurumunca da tespit edilen telsiz konuşmalarını inkar etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:45 Kaynak: Youtube

Ödemiş, Abdullah Tayyip Olçok, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi Mehmet Özhaseki: MHP ile İttifak Kapsamında Bazı Adaylarımızı Geri Çekebiliriz

Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:48:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Turgay Ödemiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]