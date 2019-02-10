Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Zeki Demir

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Zeki Demir

21 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, sanık eski albay Zeki Demir, iddianamede yer alan görüntülerde ateş açtığı tespit edilmesine rağmen "hafıza kaybı" yalanına sığınarak hakkındaki suçlamaları inkar etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:45 Kaynak: Youtube

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeki Demir, Genel
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