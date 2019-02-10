Fetö'nün İnkar Stratejisi: Zeki Demir
21 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, sanık eski albay Zeki Demir
, iddianamede yer alan görüntülerde ateş açtığı tespit edilmesine rağmen "hafıza kaybı" yalanına sığınarak hakkındaki suçlamaları inkar etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:45 Kaynak: Youtube
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