Fetö Abilerini Kaçıran Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ'nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında şüpheli şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ'nün önemli isimlerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek adına kaçak dershane çalıştırdığı tespit edilen 7 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

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