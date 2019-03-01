Son Dakika Haberleri: Fetö Abilerini Kaçıran Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi

Fetö Abilerini Kaçıran Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

FETÖ'nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Fetö Abilerini Kaçıran Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
FETÖ'nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında şüpheli şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ'nün önemli isimlerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek adına kaçak dershane çalıştırdığı tespit edilen 7 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölen Annesinin Acısına Dayanamayıp Kendisini Tavana Asan Talihsiz Genç, Geride Bir Cümlelik Not Bıraktı BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor

Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı Son dakika! Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:29:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Abilerini Kaçıran Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]