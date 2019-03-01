Fetö Abilerini Kaçıran Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
FETÖ'nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
FETÖ'nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında şüpheli şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ'nün önemli isimlerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek adına kaçak dershane çalıştırdığı tespit edilen 7 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:31 Kaynak: İHA
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