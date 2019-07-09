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FETÖ "ablası" ile eşine hapis cezası

38 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık 10 yıl, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık 10 yıl, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hilal Sarı ile eşi tutuksuz sanık Halil Sarı ve avukatları katıldı.
Sanık Halil Sarı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Sanık Hilal Sarı da örgütün evlerinde kalmadığını iddia ederek, "ev ablalığı" yaptığı yönündeki tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, örgüt evlerinde kaldığını, ayrıca sanık Hilal Sarı'nın örgüt evlerinden sorumlu olduğunu, "İrem" kod adını kullandığını, örgüt mensuplarına yemin ettirerek hakim-savcı adaylarına sınav sorularını verdiğini belirterek, cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Halil Sarı'ya 6 yıl 3 ay, eşi Hilal Sarı'ya ise 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık Hilal Sarı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:55 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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