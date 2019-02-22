Son Dakika Haberleri: Fetö, Amerika'daki Okullarından 800 Milyon Dolar Kazanıyor"

Fetö, Amerika'daki Okullarından 800 Milyon Dolar Kazanıyor"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ Amerika'da sadece Amerikan devletinin kendisine tahsis ettiği okullardan yılda 800 milyon dolar para kazanıyor" dedi.

Fetö, Amerika'daki Okullarından 800 Milyon Dolar Kazanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ Amerika'da sadece Amerikan devletinin kendisine tahsis ettiği okullardan yılda 800 milyon dolar para kazanıyor" dedi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün ABD'de bulunan okullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "FETÖ Amerika'da sadece Amerikan devletinin kendisine tahsis ettiği okullardan yılda 800 milyon dolar para kazanıyor. Hani bizim müttefikimizdi. 200 milyon dolar da kurdurduğu bağış derneklerinden kazanıyor. Yılda 1 milyar dolar, bu bizim hesap edemediğimiz, derdimiz büyüktür" şeklinde konuştu.

(Veysel Korkmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:21 Kaynak: İHA

Yozgat, Süleyman Soylu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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