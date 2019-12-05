FETÖ askerî öğrencileri tehdit etmiş

Bursa'da ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan bir kişinin ifadesinde, "FETÖ'nün askeri öğrencileri tehdit ettiği" iddiası yer aldı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda büfe telefonlarından FETÖ'nün önde gelen üyelerince ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheliden 9'u tutuklandı. Öte yandan şüphelilerden itirafçı olanlar, askeri öğrencilere eğitim gördükleri dönemde yapılan tehdit ve baskıları anlattı. 8. sınıfta örgütle tanıştığını ifade eden bir itirafçı. kendisine 'Hamza' kodu verildiğini anlattı. Askeri okul öncesinde örgüt evinde çok deneme sınavı yapıldığını vurgulayan H.Ç., "2008 yılında Işıklar Askeri Lisesini kazandığımda beni yine önceki grubumda yer alan M.A. ile 'badi' yaptılar Askeri okullarda okurken bize baskılar yaptılar. 'Kız arkadaş edinmeyin. Evleneceğiniz zaman bize danışmanız gerekiyor' dediler. Okulun ilk başlarında toplantıları aksattığım için yarı yıl tatilinde Ankara'da gittiğim bir toplantıda imamlardan biri 'Neden sohbetlere düzenli gelmiyorsunuz?' dedikten sonra üstü kapalı olarak bizi okuldan attırabileceklerini ima etti. Askeri liseyi kazandıktan sonra cep telefonlarımızı ve hatlarımızı değiştirme yönünde talimat verildi. Bu imamlarla ankesörlü ya da sabit hatlarda irtibat kurabileceğimiz ve ezberlememiz gereken numaralar verildi. Telefon numaralarını kaydetmemiz gerekirse son 4 hanesinde yer alan ikili blokların yerini değiştirerek yazmamız gerektiği talimatı verildi" dedi. - BURSA