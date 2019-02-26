Fetö Bağını İnkar Etti "Erkek Arkadaşı" Ele Verdi

Konya'da FETÖ/PDY'nin hücre evinde yakalanan, polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple örgüt bağlantısı tespit edilmesine rağmen inkar yolunu seçen kadın zanlıyı aynı operasyonda yakalanarak itirafçı olan erkek arkadaşı ele verdi.

SAVAŞ GÜLER - Konya'da FETÖ/PDY'nin hücre evinde yakalanan, polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple örgüt bağlantısı tespit edilmesine rağmen inkar yolunu seçen kadın zanlıyı aynı operasyonda yakalanarak itirafçı olan erkek arkadaşı ele verdi.



Konya Cumhuriyet Savcısı İbrahim Köstekci tarafından hazırlanan 361 sayfalık iddianamede, yu¨ru¨tu¨len sorus¸turmalar kapsamında gözaltına alınan Ayşenur B'nin (26) ifadesine yer verildi.



Ayşenur B, ifadesinde, yakalandığı hücre evinin örgüte ait olduğunu bilmediğini, öğrencisi olduğu üniversiteye ilişkin sosyal medya hesabından bu evi go¨rdüğünü savundu.



Evde kalanları önceden tanımadığını iddia eden Ayşenur B, "Bu evde kalan iki kişi kira ödemekte zorlandığı için ev arkadaşı arıyormuş. Gidip kızlarla go¨ru¨s¸tu¨m, eve baktım ve kalmaya karar verdim. KPSS'ye c¸alıs¸mak ic¸in ailemden izin aldım ve o¨gˆrenci evinde kalmaya bas¸ladım. Evin sorumlusu yoktur." diye konuştu.



Ayşenur B. ifadesinde, evin maddi ihtiyaçlarının ortak karşılandığını, kalanlarla örgütsel bir irtibatının olmadığını öne sürdü.



Örgütün, toplantı ve organizasyonlarına da katılmadığını ileri süren Ayşenur B, savunmasına şöyle devam etti:



"Konyalı olduğumuz için ailemden ayrı bu evden başka bir evde kalmadım. O¨rgu¨t adına kullandıgˆım kod ismim yoktur. Yapılanmanın toplantı, faaliyet ve eylemlerine katılmadım. Yapılanma ic¸erisinde herhangi bir go¨revim olmadı. Örgüt içerisindeki hiyerarşik dizilimin ne oldugˆunu bilmiyorum."



"Eyalet talebe mesulü aracılığıyla tanıştık"



Aynı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve başka bir hücre evinde yakalanan Fatih K. (28) ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, örgüt yapılanması ve arkadaşı Ayşenur B. hakkında bildiklerini anlattı.



Ayşenur B'yi bir yıldan fazladır tanıdığını ifade eden Fatih K, "Ayşenur B. kız arkadas¸ım olur. Eyalet talebe mesulü olan K.K'ye evlenmek istediğimi söylemem üzerine onunla tanıştım. Ayşenur B'nin örgüt içerisindeki konumu bölge talebe mesullüğüdür. I·lgilendigˆi evler oldugˆunu bana so¨yledi ama net sayıyı bilmiyorum. Ayşenur B'nin örgüt içerisindeki kod adı Zeynep'tir. Kendisiyle Falcon uygulaması üzerinden görüşüyorduk." ifadelerini kullandı.



Fatih K, o¨rgu¨t ic¸erisinde gizlilik esas oldugˆundan Ayşenur B.'nin sorumlu olduğu evleri söylemediğini, kendisinin de bu şekilde davrandığını, darbe girişiminin ardından örgüt içerisinde uyulması gereken gizlilik tedbiri için çıkarılan sahte kimliğin, kız arkadaşı tarafından bilindiğini dile getirdi.



İddianamede, şüpheli Ayşenur B. hakkındaki değerlendirmede ise şu görüşlere yer verildi:



"Şüpheli Ayşenur B'nin, Zeynep kod ismi ile o¨rgu¨t ic¸erisinde sorumlu du¨zeyde faaliyetlerinin oldugˆu, s¸u¨phelinin, o¨rgu¨tu¨n yeni yapılanması ic¸erisinde 'bo¨lge talebe mesulu¨/eyalet talebe mesulu¨' olarak go¨rev yaptıgˆı anlas¸ılmaktadır. Şüpheli, o¨rgu¨t adına il dıs¸ından Konya'ya egˆitim ic¸in gelen o¨gˆrencileri kars¸ılama, o¨gˆrenci evlerine ve hakkında is¸lem yapılan kişilerin ailelerine gidecek maddi destekler konusunda sorumluluklarının oldugˆu tespit edilmiştir."



Verdiği ifadeleri kabul etmeyince tutuklanmıştı



Operasyonun ardından Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 24'ü tutuklu 65 sanık hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan Fatih K, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirterek, mahkeme heyetine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirtmişti. Heyet, Fatih K'nın tutuklanmasına karar vermişti.

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