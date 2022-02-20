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FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti - Son Dakika

FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti

20.02.2022 10:12

İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde "kadim abi, irşatçı" olarak biliinen Yusuf Bekmezci (82) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Bekmezci, 5 Ocak'ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sırasında kalbi durdu. Tekrar hayata döndürülen Bekmezci yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci bugün saat 00.50 sıralarında yaşamını yitirdi.

17 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Yusuf Bekmezci 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ'nün 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü
Yusuf Bekmezci, 15 Temmuz darbe girişiminin de sorumluları arasındaydı.

ÖRGÜTÜN İLK MÜTEVELLİ HEYETİNDE YER ALDI

Bekmezci, örgüt içinde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ TÜM VAKIFLARIN SORUMLUSU

Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il-bölge-ülke imamlarının dahi üstünde, manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtiliyordu.

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Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fetullahçı Terör Örgütü, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti - Son Dakika


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