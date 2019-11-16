FETÖ bahanesiyle 228 bin TL ve yüklü miktarda altın çalan zanlı tutuklandı

Antalya'da kendisini polis, savcı olarak tanıtan ve 4 ayrı vatandaşı FETÖ bahanesiyle dolandırarak 228 bin TL nakit ve çok sayıda ziynet eşyasını alan zanlı tutuklandı.



Antalya'da bulunan H.T. isimli şahsın üç ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edildi. H.T. ilk olarak müşteki V.A. isimli şahsı arayarak kendisini emniyet müdürü olarak tanıttı ve kimlik bilgilerinin çeşitli olaylarda kullanıldığını söyleyerek evinde bulunan 6 adet bilezik, 4 adet çeyrek altın, 3 adet yüzük, bir adet bileklik, bir çift küpe, 7 adet zincir kolye ve 5 bin TL nakit parayı alarak dolandırdı.



Dolandırdığı şahsı başka bir dolandırıcılık olayında figüran olarak kullandı



Diğer yandan müşteki N.Y. ve H.Y.'yi arayarak kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan H.T., müştekilere FETÖ terör örgütüyle işbirliği yaptıklarını söyleyerek, Bahçelievler mahallesinde bulunan 1.000.000 TL değerindeki dairesini L.Y. isimli emlakçılık yapan şahsa 200.000 TL paraya sattırdıkları ve banka hesabında bulunan 28.000 TL parayı, birinci olayın müştekisi ve kendini polis olarak tanıtmak zorunda bırakılan V.A.'ya verdikleri, V.A.'nın da toplamda 228.000 TL parayı Şanlıurfa'ya otobüsle giderek tanımadığı kişilere elden verdiği ortaya çıktı.



Tutuklanarak cezaevine gönderildi



H.T.'nin son olarak müşteki E.I.'yı arayarak, kendisini komiser olarak tanıtıp, adının FETÖ listesinde olduğunu söyleyerek evinde bulunan 4.500 TL değerindeki bir adet bileziğini aldığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 3 olayın şüphelisi H.T. yakalandı. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA