Fetö Bahanesiyle 30 Bin Lirası Dolandırıldı
51 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde telefon dolandırıcısı tarafından FETÖ bahanesiyle kandırılan bir kadın, banka hesabından çektiği 30 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde telefon dolandırıcısı tarafından FETÖ bahanesiyle kandırılan bir kadın, banka hesabından çektiği 30 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı.
Edinilen bilgiye göre, telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, ilçede yaşayan 38 yaşındaki S.A isimli kadını aradı. Telefon dolandırıcısı, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) bahane ederek kadına, parasının çekileceğini söyledi. Tuzağa düşen S.A., banka hesabından çektiği 30 bin lirayı, Camiatik Mahallesi'ne gelen dolandırıcıya teslim etti. Parayı alan dolandırıcı kayıplara karışırken, dolandırıldığını fark eden kadın ise şikayet için emniyete başvurdu. Polis
ekipleri tarafından dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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