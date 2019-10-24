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FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendisini başkomiser olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 100 bin lirasını dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendisini başkomiser olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 100 bin lirasını dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Fatih O. (35) kentte yaşayan bir kişiyi arayarak, "Adının FETÖ'ye karıştığını, kendisinin ise başkomiser olduğunu, bu olaydan kurtulabilmesi için 100 bin liraya ihtiyaç olduğunu" söyledi.

İhbar üzerine Akşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurun parayı çektiği banka ile evinde gerekli önlemleri alarak, Fatih O'nun gelmesini bekledi.

Ekipler, kısa süre sonra eve gelen Fatih O'ya suçüstü yaptı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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