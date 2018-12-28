Son Dakika Haberleri: Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık Davasında Karar

Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık Davasında Karar

1 saat önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı sanığı cezaevinden çıkartacağı vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan kişiye 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezası verildi.

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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı sanığı cezaevinden çıkartacağı vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan kişiye 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezası verildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Haşim Kaya ile taraf avukatları katıldı.

Mağdur iş adamı T.K'nin avukatı Özlem Suzan, zararlarının karşılandığı için sanık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.

Savcı esasa ilişkin mütalaasında, Kaya'nın tanıdığı üst düzey kamu görevlileriyle irtibatlı olduğunu ve haksız menfaat elde ettiği belirtti. Savcı, atılı suç unsurlarının somut olayda oluştuğuna kanaat getirerek, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması ve tahliyesini talep etti.

Sanık Kaya, mütalaaya bir diyeceğinin olmadığını dile getirdi. Suçu işlemediğini savunan Kaya, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, T.K'nin zararının sanık tarafından karşılanmasını da göz önünde bulundurarak, "kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Kaya'nın tahliye edilmesine karar verdi.

Dava süreci

Kendisini avukat olarak tanıtan ve üst düzey kamu görevlilerini tanıdığını söylediğini iddia eden Haşim Kaya, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan iş adamı T.K'nin cezaevinden çıkartılması için sanığın kardeşiyle irtibata geçmişti.

Kaya'nın, bu vaatle T.K'nin kardeşiyle 100 bini peşin olmak üzere 500 bin dolara anlaştığı öne sürülmüş, T.K'nin tahliyesinin gerçekleşmemesi üzerine Kaya hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Haşim Kaya hakkında hazırlanan iddianamede "kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:08 Kaynak: AA

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