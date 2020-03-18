FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

SİVAS'ta telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve adlarının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Kardeşler Mahallesi'nde yaşayan İ.H. (66) ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Ş.Y.'yi (72) telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, mağdurlara adlarının FETÖ olaylarına karıştığını ileterek korkutarak para talebinde bulundu. Şüphelilerin telefonda söylediklerine inanan Ş.Y. 30 bin lira nakit para, İ.H. ise 2 bin lira değerindeki altınlarını polis gibi davranan gelen şüphelilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ş.Y. ve İ.H, emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kentte bir apart evde kaldıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler R.K. ve İ.H. gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.