Son Dakika Haberleri: Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık Yaptığı Öne Sürülen Mübaşir Yakalandı

Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık Yaptığı Öne Sürülen Mübaşir Yakalandı

48 dakika önce

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen mübaşir gözaltına alındı.

Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık Yaptığı Öne Sürülen Mübaşir Yakalandı, System.String[]
Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen mübaşir gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman Adliyesinde bir mübaşirin, kamu kurumlarında görevli memurlara "adlarının FETÖ/PDY dosyalarında yer aldığını" belirterek bunu silmek için para istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında, mübaşir C.T'yi bir memurdan para aldığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan C.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:50 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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