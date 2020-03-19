FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gönen'de yaşayan E.Ç'yi dolandırarak 90 bin lira aldıkları öne sürülen A.B. (21) ve M.E. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Bandırma Kapalı Cezaevine gönderildi.

E.Ç'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan A.B. ve M.E, bu kişiye isminin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantılı bir olayda geçtiğini söylemişti. Şüphelilere 90 bin lira değerindeki altınlarını teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan E.Ç, durumu polise bildirmiş, bunun üzerine A.B. ve M.E. Bursa'da gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan altınlar ise E.Ç'ye teslim edilmişti.

Bursa, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:20 Kaynak: AA

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