SİVAS FETÖ BAHANESİYLE KARI KOCANIN 40 BİN LİRASINI DOLANDIRDILAR - Son Dakika

SİVAS'ta kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, H.K.'yı (45) eşi S.K. (39) ile birlikte isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını öne sürerek 40 bin lirasını alarak kayıplara karıştı.

Olay saat 17.30 sıralarında Alibaba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre dolandırıcılar H.K.'yı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı daha sonra H.K. ile birlikte eşi S.K.'nın adlarının terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığını söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar paniğe kapılan H.K.'dan para istedi. H.K., dolandırıların verdiği hesap numarasına 40 bin lira para yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ifade almak üzere H.K. ve eşi S.K.'yı polis merkezine götürdü. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.