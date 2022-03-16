'FETÖ borsası' davasında karar - Son Dakika

Kamuoyunda 'FETÖ borsası' olarak bilinen, 2 avukatla 4 polisin yargılandığı davada mahkeme, 4 sanığa beraat, 1 sanığa ise 2 yıl hapis ile 1 milyon 395 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kamuoyunda 'FETÖ borsası' olarak bilinen davada, 2 avukatla 4 polisin 'rüşvet' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 19.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz 6 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar beraatlarını talep etti

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Rıza E., "Olayın hiçbir aşamasında görev almadım. Dosyada işlem yapacak yetkim dahi yoktur. 11 aydır açıktayım. Çalışmıyorum ve işsizim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Bayram Y. ise savunmasında, "Yapmış olduğum görüşmelerden sıralı amirlerimizin bilgisi vardı. Bilgileri dahilinde görüşmeler yaptım. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

4 sanığa beraat, 1 sanığa 2 yıl hapis ise 1 milyon 396 bin lira para cezası

Mahkeme, sanık avukat Kazım Yiğit A.'nın 'dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 1 milyon 395 bin 360 lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, sanık polisler Rıza E., Bayram Y., Ertuğrul Osman T. ve İsmail İ.'nin beraatlarına karar verirken, sanık avukat Mehmet Asım İ. hakkında ise üzerine atılı suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Davanın Geçmişi

İddialara göre, 2'si avukat 4'ü polis toplamda 6 şüpheli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında şüpheli olan iş adamı Ş.Ç.'nin dosyasını kapatmak için 150 bin dolar para istedi. S.Ç.'nin oğlu bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden avukat K.Y.A. ile komiser E.O.T. tutuklanırken, 1 avukat ile 3 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede 4 şüphelinin 'rüşvet almak-vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Dava sürecinde, tutuklu bulunan avukat K.Y.A. ile komiser E.O.T. serbest bırakıldı. - İSTANBUL