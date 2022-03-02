'FETÖ borsası' davasında mütalaa - Son Dakika
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'FETÖ borsası' davasında mütalaa

02.03.2022 11:01
'FETÖ borsası' davasında mütalaa

Kamuoyunda 'FETÖ borsası' olarak bilinen, 2 avukatla 4 polisin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 'rüşvet almak-vermek' suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kamuoyunda 'FETÖ borsası' olarak bilinen, 2 avukatla 4 polisin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 'rüşvet almak-vermek' suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kamuoyunda 'FETÖ borsası' olarak bilinen davada, 2 avukatla 4 polisin 'rüşvet' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

SORUŞTURMA İÇİN 150 BİN DOLAR TALEP ETTİLER

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memurları Bayram Y., Ertuğrul Osman T., Rıza E.'nin, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında soruşturma yürütülen ve gözaltı kararı verilen bir nakliye şirketinin yönetim kurulu başkanı Şahap Ç.'nin dosyasının delil durumunun paylaşılması, lehine rapor tutularak fezleke düzenlenmesi ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla 150 bin dolar para talep ettikleri aktarıldı. Para talebini avukat Kazım Yiğit A.'nın Şahap Ç.'nin avukatı Mehmet Asım İ.'ye söylediğinin belirtildiği mütalaada, Şahap Ç.'ye avukatı Mehmet Asım İ.'nin teklifi ilettiği belirtildi.

Mütalaada, Şahap Ç.'nin teklifi reddettiği ve oğlunun sanıklardan şikayetçi olduğu kaydedildi. Sanık İsmail İ.'nin beraatının istendiği mütalaada, diğer sanıklar Kazım Yiğit A., Mehmet Asım İ., Bayram Y., Rıza E. ve Ertuğrul Osman T.'nin 'rüşvet almak-vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar ile avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddialara göre, 2'si avukat 4'ü polis toplamda 6 şüpheli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında şüpheli olan iş adamı Ş.Ç.'nin dosyasını kapatmak için 150 bin dolar para istedi. S.Ç.'nin oğlu bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden avukat K.Y.A. ile komiser E.O.T. tutuklanırken, 1 avukat ile 3 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede 4 şüphelinin 'rüşvet almak-vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Dava sürecinde, tutuklu bulunan avukat K.Y.A. ile komiser E.O.T. serbest bırakıldı.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

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İstanbul'da 2 avukat ve 4 polise yönelik 'FETÖ borsası' davasında mütalaa açıklandı İstanbul'da 2 avukat ve 4 polise yönelik 'FETÖ borsası' davasında mütalaa açıklandı Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor

Cumhuriyet, Rüşvet, dolar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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