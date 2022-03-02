'FETÖ BORSASI' DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANDI - Son Dakika

KAMUOYUNDA 'FETÖ borsası' olarak bilinen ve 2 avukatla 4 polisin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, bir sanık hakkında beraat, 5 sanık hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz olan bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, mütalaasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan, şüpheli polis memurları Bayram Y., Ertuğrul O. T., ve Rıza E. hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan hakkında soruşturma yürütülen ve hakkında Kasım 2020 tarihinde gözaltı ve ifade alma talimatı verilen nakliye şirketi sahibi Şahap Ç.'nin dosyasının delil durumunun paylaşılması, dosyanın lehine sonuçlanmasına yönelik ifade alınması, lehine rapor tutularak fezleke düzenlenmesi ve emniyetten ifade verdikten sonra serbest bırakılmasını sağlamak üzere 150 bin dolar para talep ettikleri anlatıldı.

SANIKLAR HAKKINDA 2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİMütalaada bu talebi şüpheli Avukat Kazım Y. A.'ın Şahap Ç.'nin avukatı olan şüpheli Avukat Mehmet A. İ.'ye ileterek aracılık ettiği, gelen teklifi Mehmet A. İ.'nin ise Şahap Ç.'ye ileterek aracılık ettiği, Şahap Ç.'nin teklifi reddederek şikayetçi olduğu anlatıldı. Mütalaada savcı, bir sanık hakkında beraat, diğer 5 sanık hakkında ise "Rüşvet almak - vermek" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİDuruşmada sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİİddialara göre, 2'si avukat 4'ü polis toplamda 6 şüpheli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında şüpheli olan iş adamı Şahap Ç.'nin dosyasını kapatmak için 150 bin dolar para istedi. Sahap Ç.'nin oğlu bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden avukat Kazım Y.A. ile komiser Ertuğrul O.T. tutuklanırken, 1 avukat ile 3 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 4 şüphelinin "Rüşvet almak-vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Dava sürecinde, tutuklu bulunan avukat Kazım Y.A. ile komiser Ertuğrul O.T serbest bırakıldı.