Son Dakika Haberleri: Fetö Borsası'nın Çete Lideri Yeniden Tutuklandı

Fetö Borsası'nın Çete Lideri Yeniden Tutuklandı

18 dakika önce

BURSA'da kurduğu çete aracılığıyla terör örgütü FETÖ/PYD sanıklarına para karşılığı tahliye sözü vermek suçundan 9 aydır tutuklu bulunan ve bir hafta önce tahliye edilen Eyüp Ensar Ç., savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Fetö Borsası'nın Çete Lideri Yeniden Tutuklandı, System.String[]
BURSA'da kurduğu çete aracılığıyla terör örgütü FETÖ/PYD sanıklarına para karşılığı tahliye sözü vermek suçundan 9 aydır tutuklu bulunan ve bir hafta önce tahliye edilen  Eyüp Ensar Ç., savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl Temmuz ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ile davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen çeteye yönelik operasyon yaptı. 9 çete üyesi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan şüpheliler hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde  'suç örgütü kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı. Sanıklardan 8'i farklı tarihlerde görülen duruşmalarda tahliye edilirken, tek tutuklu sanık olarak çete lideri Eyüp Ensar Ç. kaldı. Eyüp Ensar Ç. de  8 Mart günü görülen duruşmada tahliye edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Bunun üzerine Eyüp Ensar Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Cezaevi çıkışında arkadaşları tarafından karşılanan Eyüp Ensar Ç., dün akşam polis tarafından yakalandı. Önce Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne ardından Bursa Adliyesi'ne çıkarılan Eyüp Ensar Ç.  Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:10 Kaynak: DHA

Bursa, Eyüp Ensar, Güncel
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