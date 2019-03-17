Fetö Borsası'nın Çete Lideri Yeniden Tutuklandı

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O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı

Kardeşi Tecavüzcüsünü Öldürmüştü, İşitme Engelli Abla Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu