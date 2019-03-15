Son Dakika Haberleri: Fetö Borsasının Çete Lideri Yeniden Gözaltına Alındı

Fetö Borsasının Çete Lideri Yeniden Gözaltına Alındı

35 dakika önce

BURSA'da kurduğu çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü vermek suçundan 9 aydır tutuklu bulunan ve bir hafta önce duruşmada tahliye edilen Eyüp Ensar Ç., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bugün aynı suçtan yeniden gözaltına alındı.

Fetö Borsasının Çete Lideri Yeniden Gözaltına Alındı, System.String[]
BURSA'da kurduğu çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü vermek suçundan 9 aydır tutuklu bulunan ve bir hafta önce duruşmada tahliye edilen  Eyüp Ensar Ç.,  Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bugün aynı suçtan yeniden gözaltına alındı. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt şüphelilerinin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu ve bunun karşılığında sanıklardan rüşvet aldığı iddiasıyla geçen yıl Temmuz ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çete üyesi 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler görülen duruşmalarında belirli aralıklarla serbest kaldı. Davadaki tek tutuklu sanık olan ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Eyüp Ensar Ç. de 8 Mart'taki duruşmada tahliye edildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sanık kalmazken, Bursa Cumhuriyet başsavcılığı Eyüp Ensar Ç.'nin tahliye kararına itiraz etti. İtiraz üzerine hakkında yeniden yakalama kararı verilen Eyüp Ensar Ç. aynı suçlamayla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması devam eden Eyüp Ensar Ç.'nin, işlemlerin ardından  adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:15 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, Eyüp Ensar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Bağımlısı Kardeş, Bıçakladığı Ağabeyini Ölüme Terk Edip Uyumaya Gitti Tedavi Olmak İçin Gittiği Bursa'dan Ölüm Haberi Geldi Cenazeye Giden Otobüs Yan Yattı! Çok Sayıda Yaralı Var Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 23:50:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Borsasının Çete Lideri Yeniden Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]