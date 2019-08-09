Son Dakika Haberleri: "FETÖ, Brezilya için de tehdit oluşturmaya devam ediyor"
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"FETÖ, Brezilya için de tehdit oluşturmaya devam ediyor"

30 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Brezilya'nın, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Ali Sipahi'nin iade talebini reddetmesine ilişkin, "FETÖ, faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya'nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Brezilya'nın, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Ali Sipahi'nin iade talebini reddetmesine ilişkin, "FETÖ, faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya'nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Aksoy, FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade edilmesi talebinin, Brezilya tarafından reddi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Terör örgütü FETÖ'nün, sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için ortak bir tehdit olduğunu vurgulayan Aksoy, "FETÖ, faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya'nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Aksoy, terörün her türlüsüyle kararlı ve samimi mücadele gösteren Türkiye'nin, aynı tavrı müttefiklerinden ve uluslararası toplumdan da beklediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede, FETÖ ile mücadele ülkemiz için olduğu kadar Brezilya için de önemli ve öncelikli olmalıdır. Ülkemizin Brezilya hükümeti ile başta FETÖ olmak üzere, terörizmle mücadele konusundaki iş birliğini sürdürmeye ve artırmaya yönelik gayretleri devam edecektir. Brezilya'nın da bu konuda aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:42 Kaynak: AA
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