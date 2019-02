Fetö Bütün İnsanlık İçin Ortak Bir Tehdittir"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran , terör örgütlerinden arınmamış bir dünyanın hiç kimse için güvenli olmadığını belirterek, "FETÖ de dünyanın yeni nesil bir terör örgütü olarak bütün insanlık için ortak bir tehdittir. Ortak tehditlerle ancak ortak bir mücadele ile etkinlik gösterilebilir." dedi.Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kıran, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'i ziyaret etti.Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kıran, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği her ülke için ortak bir tehdit olduğuna dikkati çekerek, bütün ülkelerle ilişkilerinde, FETÖ ve faaliyet gösterdiği ülkelerin üzerinde bu tehditle ortak mücadelenin önemini vurguladıklarını söyledi.Bu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri 'nin geldiğini ifade eden Kıran, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle birlikte en kanlı senaryosunu hayata geçiren ancak daha önce gerek 17-25 Aralık darbe süreçleri olsun, gerek ülkemizin en stratejik kurumlarına, kılcal damarlarına kadar sızma suretiyle ülkemizi işgal girişimleri olsun, bu tehdidi biz tamamen bertaraf etmek durumundayız." diye konuştu.Kıran, bunları, milletin ve ülkenin geleceği için yapmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Terörle mücadelede samimiyet gerektiren bir husus. Bu samimiyeti biz müttefiklerimizden bekliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ terör örgütünün ele başı olan bir şahsın, bir teröristin bizim stratejik ortağımız olarak nitelendirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşaması, halen orada hayatını idame ettirmesi kabul edilebilir bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu."FETÖ terör örgütünün izini sürüyoruz"FETÖ elebaşının iadesinin birtakım hukuki gereklileri olduğuna dikkati çeken Kıran, şöyle devam etti:"Bu noktada da biz her türlü hazırlıkları yaptık, müttefikimize teslim ettik ve gereğinin de yapılmasını bekliyoruz. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülkeden bu mücadeleyi biz bekliyoruz. Bunu beklemek de hakkımız. Terör örgütlerinden arınmamış bir dünya hiç kimse için güvenli değildir. FETÖ de dünyanın yeni nesil bir terör örgütü olarak bütün insanlık için ortak bir tehdittir. Ortak tehditlerle ancak ortak mücadeleyle etkinlik gösterilebilir. Biz buna inanıyoruz ve bu noktada da dünyanın her coğrafyasında FETÖ terör örgütünün izini sürüyoruz."Kıran, yurt dışında FETÖ'yle mücadele çalışmalarına değinerek, şunları söyledi:"Gerek okulların iadesi gerek FETÖ'lü teröristlerin iadesi noktasında müttefiklerimize hem bunları ısrarla anlatıyoruz hem de gereğinin yapılmasının takipçisi oluyoruz. Bugün 20'nin üzerinde ülkede FETÖ okulları iade edildi. En son Pakistan bu kararı aldı. Afganistan 'da önemli gelişmeler yaşadık. Bunlara devam edeceğiz. Yine FETÖ'cü teröristlerin iadesi noktasında 100'ün üzerinde FETÖ'cü teröristi ülkemize getirdik. Dünyanın neresinde olursa olsun bu teröristleri takip etmeye ve onlara ülkemize karşı, insanlığa karşı işledikleri suçların hukuk karşısında hesabını sormaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."Kaşıkçı cinayetiSuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Kıran, "Kaşıkçı cinayeti konusunda Birleşmiş Milletler temsilcisi ülkemize geldi. Biz bu konuda her türlü bilgi ve belgeye sahibiz. Kendileriyle de bu hususta önemli görüşmelerimiz oldu. Burada önemli olan bu sürecin götürülmesi, şeffaflıktı. Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini etkileyecek bir noktaya gelmeden bu vahşeti işleyenlerin cezalandırılması. Hukuk karşısında cezasının sorulması." dedi.Kıran, bu noktada ellerindeki bütün bilgi ve belgeleri Suudi Arabistan tarafıyla paylaştıklarını belirterek, "Şimdi uluslararası bir soruşturma süreci var. İnşallah bunun bir an evvel aydınlatılması, bu vahşetlerin önüne geçilmesi noktasında önem taşıyor. Biz bu konuda her türlü işbirliğine açığız." diye konuştu.