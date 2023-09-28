Müebbet hapis cezası alan FETÖ\'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, topçu ve füze okul komutanlığında görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığını duyurdu.

MÜEBBET HAPİS ALAN ALBAY ADALETE TESLİM EDİLDİ

Terör örgütü FETÖ ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında, 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada, müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan'ın yakalanarak adalete teslim edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Terör örgütleriyle mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.