Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı

Müebbet hapis cezası alan FETÖ\'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı
Son Güncelleme: 28.09.2023 13:04

15 temmuz hain darbe girişiminde ''topçu ve füze okul komutanlığında'' görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, topçu ve füze okul komutanlığında görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığını duyurdu.

MÜEBBET HAPİS ALAN ALBAY ADALETE TESLİM EDİLDİ

Terör örgütü FETÖ ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında, 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada, müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan'ın yakalanarak adalete teslim edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Terör örgütleriyle mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Çebi, Adana Demir maçının önüne geçen Şenol Güneş-Salih Uçan gerilimi için sessizliğini bozdu
13:50 Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi
13:23 Meclis 1 Ekim'de açılıyor! Torba yasa ve yeni anayasa çalışmalarına öncelik verilecek
13:16 Ahmet Nur Çebi'ye ''Süper Lig'e play-off gelsin mi?'' diye soruldu! Cevap kimseye sürpriz
13:14 Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru
12:47 İmamoğlu'na ilçe başkanına gösterdiği tepki soruldu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor
12:34 Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı
12:19 Anayasa Mahkemesi ek MTV'nin iptal başvurusunu reddetti
12:15 Atatürk'ün fotoğrafıyla skandal hareketler yapan gencin 3 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Aston Villa'nın kadın takımı sahaya çıkmaya korkar hale geldi! Yeni formalar tüm hatlarını ortaya çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 14:21:08. #1.13#
SON DAKİKA: Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement